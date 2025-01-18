Müstehcen Paylaşımdan Tutuklama - Son Dakika
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Müstehcen Paylaşımdan Tutuklama

Müstehcen Paylaşımdan Tutuklama

İstanbul'da müstehcen içerik paylaşan iki şüpheli tutuklandı, emniyet soruşturmaya başladı.

18.01.2025 00:16
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Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheliler Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan'ın, sosyal medya hesapları ile pornografik içerikler paylaşılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Ataşehir'deki bir hastanede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, sosyal medyada müstehcenlik faaliyetinin yaygınlaştığının tespit edildiği ve bu faaliyeti gerçekleştiren kişiler hakkında emniyet ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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