Musul\'da Polis Karargahına Hava Saldırısı

Irak'ın Musul kentinde polis karargahını hedef alan hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Irak İçişleri Bakanlığından yayınlanan yazılı açıklamada, Musul kentindeki polis acil müdahale taburunun hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Musul kentinin sağ yakasındaki üçüncü köprü polis karargahına saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada, saldırıda 2 polisin öldüğü, 5'inin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, kentin güvenliğini sağlayan polis güçlerini hedef alan saldırının "alçakça" olduğu belirtildi ve kınandı.
