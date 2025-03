Mutlu Kafe, Down Sendromlu Bireylere İş İmkanı Sunarak Farkındalık Oluşturuyor

Mutlu Kafe'de down sendromlu bireyler hem çalışıyor hem mutlu oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te hizmet veren Mutlu Kafe, Down sendromlu bireylere iş imkanı sunarak toplumsal farkındalık oluşturuyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, kafede çalışan gençler hem işlerini severek yapmanın hem de toplumda aktif bireyler olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mutlu Kafe'de çalışan Down sendromlu bireyler topluma katkı sağlarken ev ekonomilerine de önemli bir destekte bulunuyor. Müşterilere güler yüzle hizmet veren çalışanlar, burada çalışmanın kendilerine özgüven ve bağımsızlık kazandırdığını ifade etti. Mutlu Kafe, sadece bir kafe olmanın ötesinde, Down sendromlu bireylerin sosyalleşmesine ve ekonomik hayata katılımına destek olan bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. Kafe yetkilisi Seda Bozkurt, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Burada çalışan gençlerimiz hem kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor hem de topluma değer kattıklarını hissediyorlar. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

"Biz Down sendromlu bireylerin her alanda topluma katılmasını isteriz"

Down sendromlu bireylerin her işi yapabileceğini aktaran yetkili Seda Bozkurt, "Bugün 21 Mart Down Sendromlular Günü. Bizimle çalışan Down sendromlu çalışma arkadaşlarımız var. Onlarla çalışmak çok güzel. Biz Down sendromlu bireylerin her alanda topluma katılmasını isteriz. Bence her yerde kolaylıkla çalışabilirler" dedi.

"Biz aile olarak onun adına çok mutluyuz"

Down sendromlu Fidan Aslan'ın babası Ahmet Aslan, "Biz aile olarak onun adına çok mutluyuz. Kızımın ev ekonomisine katkısı var. Topluma faydalı olması bizim için onur verici. Biz onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kafede Down sendromlu bireylerin çalışması çok güzel"

Müşteri Hakan Cem, "Bu kafede Down sendromlu bireylerin çalışması çok güzel. Bu tarz uygulamaların tüm şehirlerde olması gerekir. Down sendromlu bireylere istihdam ve iş alanı sağlanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.