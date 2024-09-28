Mutluluk Satıcı: İrfan Benek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mutluluk Satıcı: İrfan Benek

Geniş Video İzle

İstanbul'da seyyar satıcılık yapan İrfan Benek, şarkılarla insanları mutlu ediyor ve kızlarını okutuyor.

28.09.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir şişe suyla birlikte bolca mutluluk satıyor

47 yaşındaki seyyar satıcı, kızlarını okutmak için şarkılarla yollarda

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de mesai saatlerinden sonra yoğun trafikte su satarak ek iş yapan 47 yaşındaki 2 çocuk babası adam, söylediği şarkılar ve enerjisi ile insanların iş yorgunluğunu alıyor. Kızlarını okutmak için ek iş yaptığını söyleyen adam, "İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim" diyerek enerjisini mutluluktan aldığını ifade etti.

Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde özellikle yaz aylarında yoğun trafikte seyyar satıcılık yapan 47 yaşındaki İrfan Benek, farklı tarzı ile dikkat çekti. Benek, elinde su şişeleri ile insanlara şarkılar söyleyerek mesai sonrası yorgunlukta gülümsetmeyi başarıyor. Birisi üniversite öğrencisi olan 2 kızını okutmak için ek iş yapmak zorunda olduğunu söyleyen adam, mutlu insanlar görmeyi sevdiği için böyle bir satış pazarlama yolu seçtiğini ifade etti.

2000'li yılların başından bu yana seyyar satıcı olarak çalıştığını ifade eden Benek, "Başka işim de var. Çalışıyorum normalde gündüzleri. İşten sonra çocuklarımı okutmak için 2 kızımı okutmak için elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyor. Babam beni okutamadığı için bunu düşünüyorum. Çaycılık yapıyorum gündüzleri. O zamanda insanları mutlu etmek için güzel sözler söylüyorum onlara" dedi.

" Dünya'da ne kadar insan varsa mutluluklar diliyorum"

Benek, insanların mutlu olmasını dilediğini ifade ederek, "Çocuklarım okuyup mutlu olsun diye ek iş yapıyorum. Başarılı olsunlar. Onlar sıkıntı çekmeden okutabileyim diye uğraşıyorum. Ben orta okul 3'ü okudum sonra okuyamadım. Zaten defter kalemim bile yoktu. Sade dosya ile geliyordum. Hocalar kitap alamadın mı diye sorduğunda bende doğrusunu söylemiyordum çocuklar dalga geçer diye. Unuttuğumu söylüyordum. 2 kızım var birisi üniversite okuyor Manisa'da. Enerjim yollardaki büyük mutluluklar dolu insanlar sayesinde iyi. Buranın halkı emeğe saygı duyan kişiler. Onları gördüğüm zaman bende enerji saçıyorum. İşimin sırrı mutluluk. Mutsuz insanlar mutsuz eder. Mutlu insanlar ise herkesi mutlu eder. İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim. Dünyada ne kadar insan varsa mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Mutluluk Satıcı: İrfan Benek
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutluluk Satıcı: İrfan Benek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mutluluk Satıcı: İrfan Benek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement