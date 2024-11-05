MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ'nin Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
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MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Muğla Kent Hizmetleri Taşımacılık Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) Deniz Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu toplandı ve yeni başkan ile üyeler seçildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, alınan kararların Bodrum'u daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

05.11.2024 16:33
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(MUĞLA)- Muğla Kent Hizmetleri Taşımacılık Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) Deniz Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetimi belirlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "İnanıyoruz ki yapacağımız çalışmalarla Bodrum'u en güzel şekilde temsil edecek, alınacak kararlarla kentimizi daha ileriye götüreceğiz" dedi.

MUTTAŞ'ın Muğla Menteşe merkez ofisinde 4 Kasım Pazartesi günü, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni yönetim seçildi. Toplantıya, MUTTAŞ Genel Müdürü Sedat Bayrak, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ergün Yıldız, çevre ilçelerden meclis üyeleri ile Oda başkanları katıldı.

Olağanüstü toplanan MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ Genel Kurulu'nda MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhamı Özden, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına; Deniz Kıyı Şube Müdürü Cem Hodoğlugil, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi İlkay Şimşek, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Av. Ali Özgür Kullukcu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1991 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MUTTAŞ'ın kent genelinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirterek, "Muğla'da bulunan iştiraklerde Bodrum olarak yer alıyor olmak bizim için çok değerli. İnanıyoruz ki yapacağımız çalışmalarla Bodrum'u en güzel şekilde temsil edecek, alınacak kararlarla kentimizi daha ileriye götüreceğiz. Bu vesileyle belediyemizi temsilen yönetim kurulu üyeliğine seçilen Meclis üyemiz Niyazi Atare'yi ve Bodrum adına çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanımız Orhan Dinç'i tebrik ediyorum. Bunun yanında Muğla'nın geleceği için özveri ile çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yapılan seçimin Muğla için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm MUTTAŞ yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ'nin Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika

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