MÜYORBİR, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Sümer Ezgü'nün türküsünü yayımladı

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu üyeleri ve genel sekreterlik ekibi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü söz ve bestesi Sümer Ezgü'ye ait özel bir türküyle kutladı.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü tarafından Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan türkü, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterlik ekibince seslendirildi.

Çalışmada, MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurdan İpek, yönetim kurulu üyeleri Sümer Ezgü, Nejat Yavaşoğulları ve Mehmet Gümüş ile Genel Sekreter Murat Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Soytaşoğlu yer aldı.

Cumhuriyet'in ortak değerlerine ve toplumsal birlikteliğe vurgu yapılan eserle müziğin birleştirici gücüne dikkati çekmeyi amaçlayan MÜYORBİR, türküyü Türk halkına armağan etti.

Türkü, dijital platformlar üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.