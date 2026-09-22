Müzelerinde 8 bin 148 eser bulunan Kırklareli, kültürel mirasta 48. sırada yer aldı

Müzelerinde 8 bin 148 eser bulunan Kırklareli, kültürel mirasta 48. sırada yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK verilerine göre Kırklareli, kültürel miras varlıklarında Türkiye genelinde 48. sırada bulunuyor. Kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı üç müze varken geçen yıl müze ve ören yerlerini 20 bin 656 kişi ücretsiz ziyaret etti; envanterde 8 bin 148 eser kayıtlı.
Kırklareli, kültürel miras varlıklarıyla Türkiye'de 48. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, üç müze bulunuyor.
Geçen yıl bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaretçi sayısının 20 bin 656 olarak gerçekleştiği kentte, müze envanterine kayıtlı 8 bin 148 eser bulunuyor.
İl genelinde müzelerin sorumluluğu altında bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı ise 757 olarak kayıtlara geçti.
Taşınmaz kültür varlıklarının dağılımında 322 yapı ile sivil mimarlık örnekleri ilk sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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