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Müzik eşliğinde oynarken birbirlerine giren gençlerin kavgası kamerada

AKSARAY - Aksaray'da yılbaşı eğlencesi için şehir merkezinde bir araya gelen gençler araçtan açtıkları müzik eşliğinde oynarken kavga çıktı. Eğlence ve kavga anları kameraya yansıdı.

Aksaray'da yılbaşı gecesi şehir merkezinde yoğunluk yaşanırken, bir grup genç Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde eğlenmeye başladı. Araçtaki müzik sistemini açarak yol kenarında oynayan gençler, kedilerini de süslemekten geri kalmadı. Vatandaşların yoğun ilgilisini çeken eğlence kısa sürede büyük bir kalabalığa ulaşarak devam etti. Eğlence sırasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine karşılıklı oynayan gençler bu kez birbirine girdi. Kavga eden gençleri çevredeki vatandaşlar ayırırken, olay büyümeden sonlandırıldı. Eğlence ve kavga anları ise kameraya yansıdı.