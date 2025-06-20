Müzik Öğretmeni'nin Bulanık'a Söylediği Türkü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Müzik Öğretmeni'nin Bulanık'a Söylediği Türkü

20.06.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yücel Tuğrul, Bulanık'a olan sevgisini bestelediği 'Bulanık'ın Ardı Dağlar' türküsüyle dile getirdi.

GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde görevli Aydınlı müzik öğretmeni Yücel Tuğrul, ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getirdi.

Ocakta ilçedeki Bedevi Baran Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atanan 28 yaşındaki Tuğrul, ilk görev yerindeki özverili çalışmalarıyla hem öğrenciler hem de vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Memleketinden kilometrelerce uzakta tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlayan Tuğrul, ilçenin doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve yazın bölgeye gelen telli turnalardan ilham alarak türkü yapmaya karar verdi.

Sözlerini yazdığı eseri besteleyerek stüdyoda kaydeden Tuğrul, "Bulanık'ın Ardı Dağlar" ismini verdiği parçaya klip de çekti.

Bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel yaşamından görüntülerin de yansıtıldığı klip, etkinlik ve programlarda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

İlçeyle kurduğu duygusal bağı notalara döken müzik öğretmeni, bestelediği türküyü ve sevilen şarkıları zaman zaman mini konserlerle de seslendiriyor.

"Benim için gurur verici bir çalışma oldu"

Tuğrul, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı müzik yolculuğunda şimdiye kadar kaleme aldığı birçok eseri sanatçılarla paylaştığını söyledi.

Müzik öğretmeni olarak atandıktan sonra eser üretmeye devam ettiğini belirten Tuğrul, "Turnalar, hem zarif görünümleriyle hem de Anadolu halkının irfanında taşıdığı anlamla her zaman hoşuma gitmiştir. Bulanık'ta turnaların yaşadığını ve buranın göç güzergahları olduğunu öğrendim. Sayılarının azaldığını, görmek için aramak gerektiğini öğrenince üzüldüm ve bu türkünün sözlerini kaleme aldım." dedi.

İlçede kısa sürede güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Tuğrul, şunları kaydetti:

"Çağırırız duymadın mı, neredesin telli turna?' diye başlayan bir şiir yazdım. Ardından bağlamamla besteledim. Bulanık'ın adı türkümüzde geçiyor. İlçenin arkasındaki o güzel dağlara bir gönderme yaparak 'Bulanık'ın Ardı Dağlar' diye bir nakarat ekledim. Benim için gurur verici bir çalışma oldu. İlçede beğenilmesi, takdir edilmesinden onur duydum. Eser, beğeni toplamaya başlayınca biraz daha ileriye taşımak istedim. Klip çalışmasında ilçenin her yerini gezdik. Akla gelen bütün noktalara gidip görüntüler çektik. Sonra onları birleştirip güzel bir klip ortaya çıkardık. Güzel bir anı oldu. Yıllar sonra memleketime döndüğümde burada bir iz bırakmış olabilirsem bu, beni çok mutlu eder. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

"Çok güzel bir miras bıraktı"

Anlamlı ve özgün çalışması için Tuğrul'u tebrik eden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu da "Öğretmenimiz, ilçemizin doğal güzellikleri, kültürel mirası ve insanımızın samimi duygularını notalara dökerek hem bizlere hem gelecek nesillere çok güzel bir miras bıraktı. Umarım öğretmenimizin eseri ilçemizin dışında da yankılanacaktır. Kaymakamlık olarak kültür, sanat faaliyetlerini destekliyoruz. Emekleri için öğretmenimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bulanık, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzik Öğretmeni'nin Bulanık'a Söylediği Türkü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:18:31. #7.13#
SON DAKİKA: Müzik Öğretmeni'nin Bulanık'a Söylediği Türkü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.