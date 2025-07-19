Müzik Terapisi ile Sağlıkta İyileşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Müzik Terapisi ile Sağlıkta İyileşme

19.07.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Ünal Önsüz, müzik terapisinin kaygı, ağrı ve yorgunluğu azalttığını açıkladı.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ünal Önsüz, müzik terapisinin hastaların kaygı, ağrı ve yorgunluk düzeylerinde anlamlı bir azalma sağladığını belirtti.

"Müzik Terapisinin Çeşitli Fiziksel ve Ruhsal Durumlarda Kullanımı ve Radyoterapi Alan Kanser Hastalarında Etkileri" başlıklı derleme makalesinin yazarlarından Dr. Önsüz, sağlık alanında müzik terapisinin etkilerini AA muhabirine anlattı.

Önsüz, müzik terapisinin; müziğin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanarak, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden kendini daha iyi hissetmesini amaçlayan profesyonel bir uygulama olduğunu ifade etti.

Bu süreçte terapist ile birey arasında özel bir ilişki kurulduğunu ve bu terapinin bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü dile getiren Önsüz, "Seanslarda doğaçlama, besteleme ya da sadece müzik dinleme gibi farklı teknikler kullanılabiliyor. Kişi isterse bir enstrüman çalabiliyor, şarkı söyleyebiliyor ya da sadece müzik dinleyerek de hissettiklerini paylaşabiliyor." dedi.

Dr. Önsüz, müzik terapisinin geleneksel terapilerden en büyük farkının, müziğin sözel olmayan ve evrensel bir iletişim aracı olması ile kişiye kendini ifade etmesi için yeni yollar sunması olduğunu vurguladı.

Asıl amacın terapistin rehberliğinde kişinin sağlığını en iyi noktaya taşımak olduğunun altını çizen Önsüz, "Bu yüzden mutlaka eğitimli bir terapist tarafından uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

Şifa aracı olarak müzik

Önsüz, müziğin insanlık tarihi boyunca pek çok kültürde bir iyileşme ve şifa aracı olarak kullanıldığına dikkati çekerek "Türklerde müzikle tedavinin yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişi var. Örneğin İbn-i Sina müziğin ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiş ve özellikle ruhsal hastalıkların tedavisinde müziği kullanmış. Bu da müzik terapisinin ne kadar köklü ve evrensel bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Müzik terapisinin günümüzde bilimsel araştırmalar ve eğitim programlarıyla desteklenen hastanelerde, kliniklerde, toplum merkezlerinde uygulanan profesyonel bir sağlık disiplini haline geldiğini vurgulayan Önsüz, "Son yıllarda yapılan nörobilim alanındaki çalışmalar müziğin beyin ve hormonlar üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde ortaya koymakta." bilgisini paylaştı.

Önsüz, müzik terapisinin modern tıpta tamamlayıcı ve bütüncül bir tedavi yöntemi olarak önemli bir yer edindiğini kaydetti.

"Müzik terapisi hastaların kaygısı, ağrısı ve yorgunluk düzeyinde anlamlı bir azalma sağlıyor"

Radyoterapi sürecinin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu bir süreç olduğunu belirten Önsüz, "Hastalar bu dönemde kaygı, ağrı, yorgunluk, yalnızlık, zaman zaman umutsuzluk gibi duygular yaşayabiliyor." dedi.

Önsüz, 25-30 seanslık uzun tedavi sürecinin hastaların motivasyon ve tedaviye uyumunu olumsuz etkileyebildiğini anlatarak, "İşte tam bu noktada müzik terapisi devreye giriyor. Müzik hastaların dikkatini olumsuz duygulardan uzaklaştırıyor. Onlara rahatlama ve umut duygusu verebiliyor." diye konuştu.

Müzik terapisine eklenen gevşeme egzersizlerinin de stres hormonunu azaltabileceğini dile getiren Önsüz, "Araştırmalar gösteriyor ki, radyoterapi sırasında uygulanan müzik terapisi hastaların kaygısı, ağrısı ve yorgunluk düzeyinde anlamlı bir azalma sağlıyor." ifadesini kullandı.

Önsüz, müzik terapisiyle tedavi sürecini daha tolere edilebilir hale getirmenin mümkün olduğu bilgisini verdi.

Sevilen müzikler tercih edildiğinde olumlu duygular artıyor

Müzik terapisinde hastanın kültürel ve kişisel tercihlerine büyük önem verildiğini söyleyen Önsüz, "Bazı hastalar Uzak Doğu ezgilerini ya da hafif ritimli, sakinleştirici müzikleri tercih edebiliyor. Özellikle ney gibi meditatif etki yaratan enstrümanlar ya da saba makamı gibi huzur veren makamlar kullanılabiliyor." dedi.

Önsüz, hastaların kendi seçtiği müziklerin seanslara daha istekli katılmalarını sağladığını da vurguladı.

Müzik terapisinde hem aktif hem de reseptif (algısal) yöntemlerden yararlanıldığını belirten Önsüz, "Kişinin kendini daha iyi hissettiği, sevdiği müzikler tercih edildiğinde rahatlama ve olumlu duyguların daha belirgin olduğu yapılan çalışmalarla gösteriliyor." şeklinde konuştu.

Önsüz, müzik terapisi alanında Türkiye'de son yıllarda önemli adımlar atıldığını söyleyerek, bazı üniversitelerde merkezler kurulduğuna ve eğitim programları başladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzik Terapisi ile Sağlıkta İyileşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:32:38. #7.13#
SON DAKİKA: Müzik Terapisi ile Sağlıkta İyileşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.