Müzik TR100 Jukebox etkinlikleri, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi'nde devam ediyor - Son Dakika
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Müzik TR100 Jukebox etkinlikleri, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi'nde devam ediyor

Müzik TR100 Jukebox etkinlikleri, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi\'nde devam ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hayata geçirdiği Müzik TR100 projesi, Jukebox etkinlikleriyle İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 7 Ağustos'ta Erhan Sencel, 21 Ağustos'ta Cengiz Güzel ve 4 Eylül'de Betül Çevik, hazırladıkları özel seçkilerle dinleyicilerle bir araya gelecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hayata geçirdiği Müzik TR100 projesi, Jukebox etkinlikleriyle İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 7 Ağustos'ta Erhan Sencel, 21 Ağustos'ta Cengiz Güzel ve 4 Eylül'de Betül Çevik, hazırladıkları özel seçkilerle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin 1923-2023 yılları arasındaki müzik birikimini kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla görünür kılan Müzik TR100; farklı dönemlere damga vuran eserleri, ait oldukları dönemin plak, kaset ve CD gibi özgün kayıt formatlarıyla bir araya getiriyor. Proje, Türkiye'nin değişen müzik kültürünü farklı dönemler ve türler üzerinden takip etme imkanı sunuyor.

Müzik TR100 Jukebox etkinlikleri ise bu kapsamlı arşivi dinleyicilerle buluşturan canlı bir buluşma alanı oluşturuyor. İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinin terasında gerçekleşecek etkinliklerde, Müzik TR100 koleksiyonundan seçilen eserler eşliğinde müzikseverler farklı dönemlerin izlerini taşıyan özel seçkileri keşfedecek. Etkinlik alanında yer alacak Müzik TR100 deneyim alanı ise ziyaretçilere koleksiyonu yakından inceleme ve Türkiye'nin müzik geçmişine dair arşiv niteliğindeki içerikleri keşfetme fırsatı sunacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

-7 Ağustos Cuma saat 19.30 – Erhan Sencel

-21 Ağustos Cuma saat 19.30 – Cengiz Güzel

-4 Eylül Cuma saat 19.30 – Betül Çevik

MÜZİK TR100 HAKKINDA

Detaylı ve özenli bir çalışmanın ürünü olan Müzik TR100 koleksiyonunda farklı boyutlarda 14 plak, 4 adet CD, 1 adet kaset, dijital dönemi yansıtan QR kod ve şarkıların hikayelerini anlatan bir de katalog bulunuyor. Koleksiyon, müzik tutkunlarına sadece nostaljik bir yolculuk değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin kültürel evrimine dair kapsamlı bir belge sunuyor. Detaylı bilgiye muziktr100.kultur.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müzik TR100 Jukebox etkinlikleri, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi'nde devam ediyor - Son Dakika

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