Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokulları yerleştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-19 Haziran'da gerçekleştirilen değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına "https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV39101.aspx" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlamaları gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Müzik ve Spor Okulları Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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