Müzisyen Emre Duman Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

24.03.2026 00:59
İzmir'de tartıştığı grup tarafından bıçaklanan müzisyen Emre Duman hastanede yaşamını yitirdi.

1) ÖNÜNÜ KESEN KİŞİLER TARAFINDAN KALBİNDEN BIÇAKLANAN MÜZİSYEN ÖLDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde önünü kesen gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emre Duman, Güvenlik, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

