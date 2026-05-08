MV Hondius Gemisi Hantavirüs Sebebiyle Tahliye Ediliyor

08.05.2026 14:58
İspanya, hantavirüs bulunan gemideki yolcuların güvenli tahliyesini planlıyor.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 10 Mayıs Pazar günü Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana ulaşması beklenen, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisindekilerin tahliyesinin tam güvence altında ve bölgedeki nüfusun geri kalanıyla temas kurulmadan gerçekleşeceğini söyledi.

Marlaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem ulusal hem de uluslararası tüm sağlık kuruluşlarıyla, Sağlık Bakanlığıyla ve diğer özerk bölgelerle, elbette öncelikli olarak Kanarya Adaları ile mükemmel bir koordinasyon içindeyiz. Her şey tamamen teknik ve bilimsel kriterlere dayanmaktadır." dedi.

Önceliklerinin virüsün bulaşma riskini kontrol altına almak ve hem yolcuların hem de Kanarya Adaları halkının güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan İspanyol Bakan, "Odak noktamız, en ufak bir riski bile önlemek için gemi yolcularının ve genel halkın güvenliğini sağlamaktır. Teknik ve bilimsel kontrol kriterleri uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gemidekilerin tamamının çevreden mutlak izolasyonda olacağının altını çizen Marlaska, "Yolcuları varış noktalarına götürecek uçak hazır ve müsait olana kadar hiçbir yolcu gemiden ayrılmayacak. Gemi ve yolcular, halkla hiçbir temas kurulmadan önceden denetlenecek." şeklinde konuştu.

Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'na gelecek gemideki tüm yabancı yolcuların ve mürettebatın, kendilerini ülkelerine götürecek uçağın hazır olduğu anda gemiden çıkartılarak ambulans veya otobüslerle havaalanına nakledilmeleri ve uçaklarının hemen hareket etmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Monica Garcia da "acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayanlar dışında gemide bulunan tüm yabancıların, semptomları tespit edilse dahi ülkelerine gönderileceklerini" duyurdu.

Garcia, gemideki 14 İspanyol vatandaşının Tenerife'den Madrid'e götürülüp askeri hastanede karantinada tutulmayı (45 gün olması öngörülüyor) kabul ettiklerini söyledi.

Gemideki 23 farklı ulustan 147 kişi virüsten etkilendi

İçişleri Bakanlığı Sivil ve Acil Durumlar Genel Sekreteri Virginia Barcones de "MV Hondius" gemisinde hantavirüsten etkilenen 23 farklı ulustan yolcu ve mürettebatın olduğu bilgisini paylaştı.

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

Muhalefetten eleştiri

Bu arada ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ile PP'nin iktidarda bulunduğu Kanarya Adaları Özerk Hükümeti, hantavirüs vakalarının olduğu geminin Kanarya Adaları'na gelmesine izin verilmesini ve hükümetin politikasını eleştirdi.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
