Myanmar'a Tıbbi Yardım Gönderildi

DEHONG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'ne bağlı Mangshi'de bulunan Dehong Mangshi Havaalanı'nda Çin'den gönderilen tıbbi malzemeleri uçağa yükleyen personel, 1 Nisan 2025.

Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli, Myanmar'daki deprem sonrası yardım çalışmalarını desteklemek üzere salı günü 240.000 yuan (yaklaşık 33.011,76 ABD doları) değerinde bir grup tıbbi malzeme bağışladı. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)