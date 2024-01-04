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Myanmar, Bağımsızlık Günü'nde 9.000'den fazla mahkumu affetti - Son Dakika
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Myanmar, Bağımsızlık Günü'nde 9.000'den fazla mahkumu affetti

Myanmar Devlet İdare Konseyi, ülkenin 76. Bağımsızlık Günü'nde 9.000'den fazla mahkum için af çıkardı. Bu mahkumların cezaları, halkın huzuru ve insani gerekçelerle kaldırıldı. Geçen yılın Bağımsızlık Günü'nde de 7.012 mahkum affedilmişti.

Myanmar, Bağımsızlık Günü\'nde 9.000\'den fazla mahkumu affetti
04.01.2024 - 09:47,
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YANGON, 4 Ocak (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi Perşembe günü ülkenin 76. Bağımsızlık Günü vesilesiyle 9.000'den fazla mahkum için af çıkardı.

9.652'si Myanmar ve 114'ü yabancı uyruklu olan mahkumların cezalarının halkın huzuru ve insani gerekçelerle kaldırıldığı belirtildi.

Geçen yıl ülkenin 75. Bağımsızlık Günü'nde de 7.012 mahkum affedilmişti.

Myanmar takviminde ikinci Waso ay takvimi ayındaki dolunaya rastlayan önemli bir Budist günü olan Dhammacakka Günü münasebetiyle 1 Ağustos 2023 tarihinde de Güneydoğu Asya ülkesinde 7.000'i aşkın mahkum affedilmişti.

Kaynak: Xinhua
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