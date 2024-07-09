Myanmar, Çin Yeni Yılı'nı resmi tatil olarak ilan etti

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YANGON, 9 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar, Çin Yeni Yılı'nın resmi tatil olarak 2025 takviminde yer bulacağını duyurdu.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun (MRTV) Pazartesi günü bildirdiğine göre ülke, Çin ile "Paukphaw" (kardeşçe) dostluğunu güçlendirmek amacıyla, diğer ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) üye ülkelerine benzer bir hamleyle Çin Yeni Yılını takvimde resmi tatil olarak belirledi.

MRTV'nin haberine göre hükümet, 2025 takvimindeki dini günler ile Güneydoğu Asya ülkesinin kendisine özgü tarihi günlerini de içeren resmi tatilleri önceden ilan ediyor.