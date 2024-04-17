YANGON, 17 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nden afla salıverilen mahkumlar, 17 Nisan 2024.
Myanmar Devlet İdare Konseyi, Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününe denk gelen Çarşamba günü 3.303 mahkuma af çıkardı. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da 3.303 Mahkuma Afiş - Son Dakika
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Turizm haftası nedeniyle Çeşme'de düzenlenen törende, Çeşme Turizm Fakültesi'nin turizm sektörüne katkı sağlama misyonu vurgulandı. Törende öğrenciler halk oyunları ve step dans gösterileri sergilerken, uluslararası gastronomi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Orkestrası Blue Sounds da mini bir konser sundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler. Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33 dereceye çıkması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketindeki can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
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