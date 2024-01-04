Myanmar\'da 76. Bağımsızlık Günü\'nde 9.000\'den fazla mahkum affedildi

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YANGON, 4 Ocak (Xinhua) -- Myanmar'ın 76. Bağımsızlık Günü vesilesiyle affedilen mahkumları Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nden taşıyan otobüsten kalabalığa el sallayan salıverilmiş bir mahkum, 4 Ocak 2023.
Myanmar Devlet İdare Konseyi Perşembe günü ülkenin 76. Bağımsızlık Günü vesilesiyle 9.000'den fazla mahkum için af çıkardı. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)
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