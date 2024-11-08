Myanmar'da Açlık Krizi: 2 Milyon Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da Açlık Krizi: 2 Milyon Tehlikede

BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2 milyondan fazla kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

08.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2 milyonu aşkın kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Kalkınma Programının (UNDP), Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Arakan eyaletindeki açlık riskine ilişkin 2023-2024 verilerine dayandırdığı raporu yayımlandı.

Raporda, çatışmalardan zarar gören Arakan'a yönelik insani yardımlara getirilen kısıtlamaların ciddi gelir eksikliğine, hiperenflasyona ve yerel gıda üretiminin önemli ölçüde azalmasına yol açtığı aktarıldı.

"Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin" eşiğinde olan Arakan'da 2 milyondan fazla kişinin akut açlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, "halihazırda kırılgan olan nüfusun çökme riski" yaşadığı ifade edildi.

Raporda, bölgedeki çatışmalar nedeniyle ihracata ve tarıma dayalı geçim kaynaklarının, pazarlara erişilememesi nedeniyle yok olduğuna işaret edilerek, ticaret, tarım ve inşaat gibi sektörlerdeki işleyişin durma noktasına geldiği kaydedildi.

Yerli gıda üretiminin 2025'in mart-nisan döneminde bölgedeki nüfusun ihtiyacının yalnızca yüzde 20'sini karşılayabilecek hale gelmesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, acil önlem alınmadığı takdirde nüfusun yüzde 95'inin "hayatta kalma tehlikesi"yle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Güncel, Arakan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Açlık Krizi: 2 Milyon Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar'da Açlık Krizi: 2 Milyon Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.