Myanmar'da Açlık Krizi: 2 Milyon Tehlikede

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2 milyonu aşkın kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Kalkınma Programının (UNDP), Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Arakan eyaletindeki açlık riskine ilişkin 2023-2024 verilerine dayandırdığı raporu yayımlandı.

Raporda, çatışmalardan zarar gören Arakan'a yönelik insani yardımlara getirilen kısıtlamaların ciddi gelir eksikliğine, hiperenflasyona ve yerel gıda üretiminin önemli ölçüde azalmasına yol açtığı aktarıldı.

"Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin" eşiğinde olan Arakan'da 2 milyondan fazla kişinin akut açlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, "halihazırda kırılgan olan nüfusun çökme riski" yaşadığı ifade edildi.

Raporda, bölgedeki çatışmalar nedeniyle ihracata ve tarıma dayalı geçim kaynaklarının, pazarlara erişilememesi nedeniyle yok olduğuna işaret edilerek, ticaret, tarım ve inşaat gibi sektörlerdeki işleyişin durma noktasına geldiği kaydedildi.

Yerli gıda üretiminin 2025'in mart-nisan döneminde bölgedeki nüfusun ihtiyacının yalnızca yüzde 20'sini karşılayabilecek hale gelmesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, acil önlem alınmadığı takdirde nüfusun yüzde 95'inin "hayatta kalma tehlikesi"yle karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.