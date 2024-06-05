Myanmar\'da Arakan Ordusu ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmada öldürülen köy sakinlerinin akıbeti belirsiz

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Myanmar'da, etnik silahlı isyancı grup "Arakan ordusu" ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmada öldürüldüğü iddia edilen 76 köy sakininin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Ulusal basına konuşan Myanmar'daki askeri yönetim sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, orduya karşı Arakan eyaletinde savaşan isyancı Arakan ordusunun, "76 köylünün Sittwe kentindeki Byine Phyu köyünde ordu tarafından öldürdüğü" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Ordu birliklerinin söz konusu bölgedeki Byine Phyu köyünde Arakan ordusu üyeleri oldukları şüphesiyle 20 kişiyi soruşturduğunu söyleyen Min Tun, köyden olmayan ve askerlere saldıran 3 kişinin vurulduğunu belirtti.

Min Tun, Myanmar ordusunun köyde herhangi bir toplu öldürme olayına karışmadığını savundu.

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle adını vermeyen köy sakinlerinden bir kadın, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, kardeşinin de köydeki birçok kişiyle birlikte gözaltına alındığını ancak kendisinden hala haber alınamadığını ve kaç kişinin öldürüldüğü konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi.

Son dönemde, başta Arakan eyaletinde ordu birlikleri ile silahlı isyancı gruplar arasında artan çatışmalar sebebiyle birçok bölge sakiniyle bu bölgelere sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) zarar görürken, taraflar, yaşanan katliam ve tahribattan karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında başka silahlı gruplarla Myanmar ordusuna karşı silahlı saldırılar yürüten Arakan Ordusu, önceki gün Byine Phyu köyü sakinlerinden 170 kişinin Myanmar ordusu mensubu ve destekçileri tarafından yakanlandığını ve bunlardan 76'sının öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Arakanlı Müslüman aktivislerin oluşturduğu "Özgür Rohingya Koalisyonu", Arakanlıların yaşadığı bölgelere saldıran etnik silahlı isyancı grup Arakan ordusunun faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulmasını talep etmişti.

"Özgür Rohingya Koalisyonu", daha önce de Myanmar'da yerinden edilen ve Bangladeş sınırındaki Buthidaung kentine sığınan binlerce Arakanlı mültecinin ordu ile etnik silahlı gruplar arasında artan çatışmalardan dolayı kenti terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.