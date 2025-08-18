Myanmar'da Genel Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Myanmar'da Genel Seçim Tarihi Açıklandı

18.08.2025 11:09
Myanmar'da genel seçimlerin ilk aşaması 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Detaylar daha sonra açıklanacak.

Myanmar'da genel seçimlerin ilk aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, Birlik Seçim Komisyonu'ndan, ülkedeki genel seçimlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Çok partili demokratik genel seçimlerin" ilk aşamasının 28 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili diğer detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, martta yaptığı açıklamada, 53 siyasi partinin seçime katılmak üzere listelerini sunduğunu bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Kaynak: AA

