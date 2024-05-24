Myanmar'da Hava Saldırılarında 359 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da Hava Saldırılarında 359 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar\'da Hava Saldırılarında 359 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'da askeri yönetimin hava saldırılarında 2024'ün ilk çeyreğinde 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivil hayatını kaybetti, 756 sivil yaralandı. Nyan Lin Thit Analytica araştırma grubunun raporuna göre, ülke genelinde 4 ay boyunca 819 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların en fazla gerçekleştiği bölge Arakan eyaleti oldu. Ayrıca, dini faaliyetlerde kullanılan 50 bina, 38 okul ve 11 sağlık merkezi tahrip edildi. Askeri yönetimin hava saldırılarının şiddeti artarken, can kayıpları da 2021'den bu yana sürekli olarak artış gösterdi. Myanmar'daki askeri darbenin ardından 2 bin 471 hava saldırısı düzenlendi ve toplamda en az 1295 kişi hayatını kaybetti.

24.05.2024 12:03
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Myanmar'da askeri yönetimin hava saldırılarında 2024'ün ilk çeyreğinde 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivil hayatını kaybetti, 756 sivil yaralandı.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, askeri yönetimin saldırılarını izleyen Nyan Lin Thit Analytica araştırma grubu, bu yılın ilk çeyreğindeki saldırılara ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, 4 ay boyunca ülke genelinde 819 hava saldırısının düzenlendiği ve 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivilin yaşamını yitirdiği, 756 sivilin yaralandığı belirtildi.

Arakan eyaletinin saldırıların en fazla gerçekleştiği bölge olduğu vurgulanan raporda, ülke genelinde 4 ay boyunca dini faaliyetlerde kullanılan 50 bina, 38 okul ve 11 sağlık merkezinin tahrip edildiği bildirildi.

Raporda, cuntanın hava saldırılarının şiddetini artırdığı belirtilerek, can kayıplarının da 2021'de 63'ten 2022'de 260'a ve 2023'te 613'e yükseldiği kaydedildi.

Askeri yönetimin ülke idaresini ele aldığı Şubat 2021'den bu yana 2 bin 471 hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen raporda, ülke genelinde toplamda en az 1295 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA

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