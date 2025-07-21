Myanmar'da Maden Çöktü, 20 Kişi Mahsur

YANGON, 21 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madeninin çökmesi sonucu yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.

Polis yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, olay pazartesi sabahı Hpakant kasabasındaki madende bir duvarın çökmesi sonucu meydana geldi.

Yerel bir kurtarma görevlisi, "Şu ana kadar iki cansız bedene ulaşıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Kurtarma görevlisi, öte yandan maden çökmesinden kaynaklı birçok evin yıkıldığını, ölü sayısının ise 10'u aşabileceğini belirtti.