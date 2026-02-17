Myanmar'da Madende Göçük: Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Myanmar'da Madende Göçük: Kurtarma Çalışmaları Başladı

17.02.2026 13:06
Kachin eyaletindeki yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte can kaybı henüz teyit edilmedi.

YANGON, 17 Şubat (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende göçük meydana geldi. Pazartesi gecesi yaşanan göçükte can kaybı olup olmadığı henüz teyit edilmedi.

Bir bölge sakininin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre yerel saatle 21.30 civarında Hpakant kasabasında meydana gelen olayın ardından kurtarma çalışmaları yürütmek üzere çok sayıda kişi olay yerinde toplandı. Göçüğün büyük çaplı olmasının çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi.

Kachin eyaleti polis yetkilileri, göçük anında madende yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu ve işçilerin bazılarının kurtulduğunu ifade etti. Kayıp kişilerin kesin sayısının henüz belirlenemediği ve kurtarma çalışmalarında henüz mahsur kalan hiç kimseye ulaşılamadığı bildirildi.

Olay yerinde çekilen videolarda, kalabalıkların el fenerleriyle bölgeyi ve yamaçları aradığı ve göçüğün meydana geldiği bölgenin aşağı kısımlarında da arkasında su birikmiş bir set bulunduğu görülüyor. Bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde yaklaşık 20 kişiye ulaşılamadığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberlar, İnsan Hakları, Güvenlik, Myanmar, Güncel, Kaza

