Myanmar'da Seçim İhlallerine Sert Ceza

Myanmar'da askeri yönetim, yıl sonunda yapmayı taahhüt ettiği seçimlere karşı eylem yapan ya da seçim sürecini aksatmak amacıyla hareket edenlere idama varan cezalar öngören yeni bir yasa çıkardı.

Askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing tarafından imzalanan yasa, devletin Burmaca yayımlanan resmi yayın organı "Myanmar Alinn" gazetesinde yayımlandı.

Yasaya göre, seçim sürecini aksatmak amacıyla konuşma yapan, örgütlenen, insanları kışkırtan, protestoda bulunan kişiler, 3-10 yıl hapis cezası ve para cezasına çarptırılabilecek.

Seçim komisyonu personelini, adayları ya da seçmenleri tehdit eden, engelleyen, taciz eden veya yaralayan kişilere 3 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası verilebilecek.

Oy pusulaları dahil ekipman ve malzemeler ile bina ve yapılara zarar veren kişiler için 5 yıldan müebbet hapse kadar cezaya hükmedilebilecek.

Seçim döneminde düzenlenecek eylemlerin ölüme yol açması halinde ilgili kişiler idam cezasına çarptırılabilecek.

Seçim döneminde güvenliği tehdit edebilecek ülke içi ve dışı kuruluşların faaliyetlerini izlemek üzere güvenlik komiteleri oluşturulacak.

"İktidardaki mevcudiyetini seçimlerle normalleştirme"

Ulusal basında, ülkenin yönetimini elinde bulunduran ordunun, bu yasayı, "darbe sonrası iktidardaki mevcudiyetini seçimlerle normalleştirme çabası" olarak kullanabileceği savunuldu.

General Min Aung Hlaing, martta düzenlenen Silahlı Kuvvetler Günü'ndeki konuşmasında, yıl sonuna kadar genel seçim düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'teki açıklamasında, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.