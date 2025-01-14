Myanmar'da Yeşim Madeninde Çöken Etnik Facia

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HPAKANT, 14 Ocak (Xinhua) -- Bir videodan alınan ekran görüntüsünde, Myanmar'ın Kaçin eyaletine bağlı Hpakant kentinde çöken yeşim taşı madeni görülüyor, 13 Ocak 2025.

Bir polis yetkilisi pazartesi günü yaptığı açıklamada Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde yaşanan çökmenin ardından 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. (Fotoğraf: Xinhua)