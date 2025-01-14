HPAKANT, 14 Ocak (Xinhua) -- Bir videodan alınan ekran görüntüsünde, Myanmar'ın Kaçin eyaletine bağlı Hpakant kentinde çöken yeşim taşı madeni görülüyor, 13 Ocak 2025.
Bir polis yetkilisi pazartesi günü yaptığı açıklamada Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde yaşanan çökmenin ardından 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da Yeşim Madeninde Çöken Etnik Facia - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?