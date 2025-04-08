Myanmar'daki Depremler: Can Kaybı 3600'e Yükseldi

- Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 600'e yükseldi

NAYPYİDAW - Güney Asya ülkesi Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600'e yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar askeri yönetim sözcüsü Zaw Min Tun, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 600'e, yaralı sayısının 5 bin 17'ye yükseldiğini açıkladı. Sözcü Zaw Min Tun, kayıp sayısının ise en az 160 olduğunu belirtti. Arama ve kurtarma operasyonlarına 20 ülkeden bin 738 personelin katıldığını aktaran Zaw Min Tun, yabancı ekiplerin 653 kişinin sağ çıkarılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Depremler, ülkenin geniş bir kesimini vurarak 6 bölgede önemli hasara yol açtı. Ülke genelinde binlerce bina, okul ve ibadethane ile birçok köprü, yol ve barajda hasar meydana geldi.

Şiddetli sarsıntı kamerada

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, Mandalay kentindeki Mahamuni Pagodası'nda (Budistlerin dini yapısı) bulunanların şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte can havliyle kaçıştığı ve yıkım meydana geldiği görüldü.