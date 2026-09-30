Myanmar\'ın Tanintharyi bölgesinde selde 1 kişi öldü, Dawei\'de 24.089 kişi etkilendi

YANGON, 30 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Tanintharyi bölgesine bağlı Launglon kasabasında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen sellerde bir kişi hayatını kaybetti.

Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı Sözcüsü salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Tanintharyi bölgesindeki Dawei ilçesini etkileyen şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle şu ana kadar 24.089 kişinin etkilendiğini belirtti.