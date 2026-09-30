Myanmar'ın Tanintharyi bölgesinde selde 1 kişi öldü, Dawei'de 24.089 kişi etkilendi - Son Dakika
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Myanmar'ın Tanintharyi bölgesinde selde 1 kişi öldü, Dawei'de 24.089 kişi etkilendi

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Myanmar\'ın Tanintharyi bölgesinde selde 1 kişi öldü, Dawei\'de 24.089 kişi etkilendi
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Myanmar'ın Tanintharyi bölgesindeki Launglon kasabasında pazartesi çıkan sellerde bir kişi hayatını kaybetti. Bakanlık sözcüsü salı günü Dawei ilçesini etkileyen şiddetli yağış ve ani seller nedeniyle şu ana kadar 24.089 kişinin etkilendiğini belirtti.

YANGON, 30 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Tanintharyi bölgesine bağlı Launglon kasabasında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen sellerde bir kişi hayatını kaybetti.

Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı Sözcüsü salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Tanintharyi bölgesindeki Dawei ilçesini etkileyen şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle şu ana kadar 24.089 kişinin etkilendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Myanmar'ın Tanintharyi bölgesinde selde 1 kişi öldü, Dawei'de 24.089 kişi etkilendi - Son Dakika
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