Myanmar Lideri Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Myanmar Lideri Çin'i Ziyaret Edecek

Myanmar Lideri Çin\'i Ziyaret Edecek
12.06.2026 17:32
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Min Aung Hlaing, Xi Jinping'in davetiyle 15-19 Haziran'da Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'in, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 15-19 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyeceğini söyledi.

Lin, cuma günkü basın toplantısında, ziyaret kapsamında Xi'nin Min Aung Hlaing ile görüşeceğini belirtti. Sözcü, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin de Myanmar lideriyle ayrı ayrı bir araya geleceğini ifade etti.

Çin ve Myanmar'ın geleneksel dostluk bağlarına sahip komşu ülkeler ve ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu belirten Lin, diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden geçen 76 yılda, iki tarafın birlikte savunduğu Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin rehberliğinde, iyi günde de kötü günde de birbirlerini destekleyip gözettiklerini ve birbirleriyle dayanışma ve işbirliği sergilediklerini, böylelikle Çin-Myanmar ilişkilerinin önemli ilerlemeler kaydetmesini sağladıklarını dile getirdi.

Lin, Min Aung Hlaing'in ziyareti vesilesiyle kadim dostluklarını ilerletmek, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek, ortak geleceğe sahip bir Çin-Myanmar topluluğunun inşasında daha somut sonuçlar elde etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Myanmar ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar Lideri Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika

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