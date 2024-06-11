Myanmar'da ordunun Arakan eyaletindeki köyleri terk etmeye zorladığı iddia edildi - Son Dakika
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Myanmar'da ordunun Arakan eyaletindeki köyleri terk etmeye zorladığı iddia edildi

Myanmar\'da ordunun Arakan eyaletindeki köyleri terk etmeye zorladığı iddia edildi

Myanmar'da ordunun, Arakan eyaletinin çevresindeki bazı köylerin 'terk edilmesi' talimatı verdiği öne sürüldü. Köy sakinleri, askerlerin ve yetkililerin köyü boşaltmalarını istediğini iddia etti. Arakan'da askeri yönetime karşı çıkan gençlik grubu, ordu tarafından 12 köyün sakinlerinin bölgeyi terk etmeye zorlandığını ileri sürdü. Myanmar'daki Askeri Yönetim Sözcüsü ise öldürülen köylü sayısının doğru olmadığını belirtti.

11.06.2024 20:59
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Myanmar'da ordunun, Arakan eyaletinin çevresindeki bazı köylerin "terk edilmesi" talimatı verdiği öne sürüldü.

Arakan eyaletinin Sittwe kenti yakınlarındaki Palin Pyin köyünden bir kişi, anonim kalmak şartıyla Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

Açıklama sahibi, askerlerin ve yetkililerin, köy sakinlerinin "birkaç gün içinde köyü boşaltmalarını" istediğini iddia etti.

Köylülere Sittwe'ye gitmeleri talimatının verildiğini aktaran kişi, ordu mensuplarının bölgede güvenlik kontrollerini artırdığını öne sürdü.

Köy sakinlerinden 2 kişi de ordunun, çevredeki diğer 5 köyün de benzer şekilde "terk edilmesi" talimatını verdiğini ve bunun gerekçesini "Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı bölgeleri, etnik silahlı isyancı grup Arakan Ordusunun saldırılarından korumak" şeklinde açıkladıklarını iddia etti.

???????Arakan'da askeri yönetime karşı çıkan bağımsız gençlik grubu Tüm Arakanlı Öğrenciler & Gençler Kongresince yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun Kywee Tae Nehri çevresindeki 12 köyün sakinlerini, "cuma gününe kadar bölgeyi terk etmeye zorladığı" ileri sürüldü.

Açıklamada, ordunun daha sonra bu köyleri yıkmayı planlandığı iddia edildi.

Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ordu tarafından Arakan eyaletindeki köye 29 Mayıs'ta yapılan baskında en az 50 kişinin, Arakan Ordusu ise 76 sivilin öldürüldüğünü belirtmişti.

Myanmar'daki Askeri Yönetim Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun ise Arakan Ordusunun, "76 köylünün Sittwe kentindeki Byine Phyu köyünde ordu tarafından öldürüldüğü" iddiasının doğru olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da ordunun Arakan eyaletindeki köyleri terk etmeye zorladığı iddia edildi - Son Dakika

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