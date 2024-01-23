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Myanmar ordusuna ait uçak pistten çıktı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Myanmar ordusuna ait uçak pistten çıktı, 8 kişi yaralandı

Hindistan'a kaçan Myanmar askerlerini geri almak için giden Myanmar ordusuna ait bir uçağın Mizoram eyaletindeki havalimanında pistten çıkması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları hakkında bilgi verilmedi. Myanmar'da orduya karşı saldırı başlatan silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor.

Myanmar ordusuna ait uçak pistten çıktı, 8 kişi yaralandı
23.01.2024 - 12:55,
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YENİ Hindistan'a kaçan Myanmar askerlerini almak için giden Myanmar ordusuna ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan yerel yetkililer, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Mizoram eyaletindeki havalimanına inen, Myanmar ordusuna ait bir uçağın pistten çıktığını aktardı.

Söz konusu uçağın, Hindistan'a kaçan Myanmar askerlerini geri almak için geldiğini aktaran yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 8'inin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hindistan'a kaçan Myanmar askerleri

Myanmar'da orduya karşı saldırı başlatan silahlı grupların ilerleyişi sürerken, 19 Ocak'ta 276 Myanmar askerinin Hindistan'a sığındığı bildirilmişti.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Hindistanlı yetkili, Mizoram eyaletine gelen askerlerin silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetmişti.

Açıklamayı yapan yetkili, askerleri geri göndermek için "gerekli sürecin başlatıldığını ve 21 Ocak'a kadar sürecin tamamlanabileceğini" ifade etmişti.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Budist Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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