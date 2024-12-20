Myanmar Ordusunda Casus Etkisi - Son Dakika
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Myanmar Ordusunda Casus Etkisi

Myanmar'da askeri yönetim, içindeki casusların etkisiyle güç kaybetti. Ordu artık terör estiriyor.

20.12.2024 17:18
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Myanmar'da darbeyle iktidara gelen askeri yönetimin, ordu içinde bulunan casusların etkisiyle son bir yılda gücünü kaybetmeye başladığı öne sürüldü.

BBC'nin haberinde, Myanmar ordusunda görev yapan askeri yönetim karşıtı casusların, ordu ile savaşan silahlı gruplara bilgi sızdırdığı aktarıldı.

Askeri yönetimin son bir yılda ülkenin büyük kısmında kontrolü kaybettiği belirtilen haberde, askeri yönetimin şu anda ülke topraklarının sadece yüzde 21'inde tam kontrole sahip olduğu iddia edildi.

Ordu karşıtı silahlı grupların, düzenledikleri eşgüdümlü operasyonlar nedeniyle Myanmar ordusunun gücünün zayıflatıldığı ve ülke topraklarının yüzde 42'sini kontrol altına aldığı aktarıldı.

"Bu artık ordu değil, terör estiren bir güç"

BBC, ülkedeki askeri yönetimin gücünün zayıflamasına neden olduğu belirtilen askeri casuslarla görüştü.

Orduda görevli olduğu için gerçek ismini kullanmayan Binbaşı Kyav, "ordunun acımasızlığı" nedeniyle casusluk yapmaya başladığını söyledi.

Kyav, askeri yönetimin işkence yaparak öldürdüğü insanların cesetlerini gördüğünde gözyaşlarına boğulduğunu ifade ederek, "Kendi insanlarımıza karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Sivilleri korumamız gerekiyordu ama şimdi onları öldürüyoruz. Bu artık bir ordu değil, terör estiren bir güç." ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın ardından, ordudaki görevini bırakmayı planladığını belirten Kyav, ancak daha sonra kararını değiştirerek casusluk yapmaya başladığını dile getirdi.

Kyav, ordu içindeki bilgileri askeri yönetim karşıtı silahlı Halk Savunma Güçleri'ne (PDF) sızdırarak, PDF'nin ordunun saldırılarından kaçmasına veya orduya pusu kurmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Casusluk yaptığı için gerçek ismini kullanmayan eski istihbarat subayı Win Aung ise yeni casusların seçilmesinde sosyal medyanın kilit rol oynadığını belirtti.

Aung, casusların düşük rütbeli askerlerden yüksek rütbeli subaylara kadar çeşitlilik gösterdiğine dikkati çekerek, hükümet içinde ise bakanlıklardan köy muhtarlarına kadar farklı seviyelerde casusların bulunduğunu ifade etti.

Win Aung, ayrıca casusların çift taraflı çalışmadıklarından emin olmak için çok sıkı bir doğrulama sürecinden geçtiklerini dile getirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

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