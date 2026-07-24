Nablus'ta Koyunlar Zehirlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Asira eş-Şimaliye beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zehirlediği çok sayıda koyunun telef olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece saatlerinde Filistinli Nidal Yaser Sevalime'ye ait çok sayıda koyunu çalmaya çalıştığını aktardı.

İsraillilerin çalma girişiminin başarısız olmasının ardından çok sayıda koyuna zehirli madde verdiği ifade edildi.

Zehirlenen çok sayıda koyunun telef olduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sevalime'ye ait ağılda çok sayıda koyunun telef olduğu görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçları ve çiftlik hayvanları başta olmak üzere sık sık Filistinlilerin geçim kaynaklarına yönelik saldırılar düzenliyor.