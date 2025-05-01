İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde meydana gelen patlamada 1 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Beyta kasabasına düzenlenen saldırı sırasında bir patlama meydana geldiği kaydedildi.
Patlamada "Efraim Tugayı"ndan 1 yedek askerin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için kasabanın güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Nablus'ta Patlama: 1 İsrail Askeri Yaralı - Son Dakika
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