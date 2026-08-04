Nadezhda Gemisinde Dron Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nadezhda Gemisinde Dron Saldırısı

Nadezhda Gemisinde Dron Saldırısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan Nadezhda gemisindeki 11 personel yaralı, tedavi sürüyor.

(ANKARA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinde yaralanan 11 personelin Rusya'da hastanede tedavisinin sürdüğünü, diğer mürettebatın ise otele yerleştirildiğini bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, gemide şu an herhangi bir yangının bulunmadığı ve müdahale süreciyle ilgili planlamaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nadezhda isimli Ro-Ro gemisindeki yaralı 11 personelin Rusya'da hastanede tedavisi devam etmekte olup, diğer mürettebatın otele yerleştirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Gemide şu an itibarıyla herhangi bir yangın olmadığı ve müdahale süreci ile ilgili gerekli planlamaların sürdüğü öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güncel, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nadezhda Gemisinde Dron Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:00
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Nadezhda Gemisinde Dron Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.