Nadir Beyaz Dağ Keçisi Artvin'de Görüntülendi

Nadir rastlanılan beyaz dağ keçisi kendisini Artvin'de gösterdi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Alabalık köyü kırsalında doğada nadir rastlanan beyaz renkli bir dağ keçisi görüntülendi.

Doğasever ve amatör dron pilotu Sinan Aydın, bölgenin doğal güzelliklerini havadan kaydederken, ormanlık alandaki kayalıklar üzerinde hareket eden beyaz bir dağ keçisi dikkatini çekti. Hemen dron kamerasını yönlendiren Aydın, kısa süreli de olsa bu nadir anı kayıt altına aldı.

Görüntülerde, dağlık arazide çevresine uyum sağlamayan açık renkli tüyleriyle dikkat çeken keçinin çevikliği ve doğaya uyum becerisi de gözlemlendi.

Uzmanlar, beyaz renkli dağ keçilerinin albinizm ya da nadir genetik varyasyonlar sonucu ortaya çıkabileceğini belirtirken, bu canlıların açık renkleri nedeniyle yırtıcılara karşı daha kolay fark edildiklerini ve bu durumun onları doğada daha savunmasız hale getirdiğini ifade ediyor.