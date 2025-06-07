Nadir Hastalıklara 54,4 Milyar TL Destek

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarda tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar TL ödeme ve harcama yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıkları olan yurttaşların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yapılan ödeme ve harcama tutarının toplam 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, 2024 yılında Türkiye'de ruhsatlı olarak kullanılan 313 adet farklı yetim ilaç için toplam 54,4 milyar TL harcama yapıldı. Devletin destek sağladığı tedaviler arasında özellikle Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı öne çıkıyor. SMA tedavisinde 2017 yılından bu yana geri ödemesi yapılan ilacın sözleşmesi geçen yıl yenilendi. Bu sayede hastaların tedaviye erişiminde herhangi bir aksama yaşanmadı. Ayrıca, kullanım kolaylığıyla dikkat çeken yeni bir oral formdaki ilaç da geri ödeme listesine alındı. Bu gelişme, özellikle küçük çocuk hastalar ve aileleri için önemli bir alternatif tedavi seçeneği sundu.

Hemofili A hastalarına evde tedavi kolaylığı

Öne çıkan bir diğer yenilik ise Hemofili A hastaları için geliştirilen tedavi yöntemi oldu. Geleneksel tedavide hastaların damar yolu açtırmak üzere hastaneye gitmesi gerekirken, geri ödeme kapsamına yeni alınan Hemlibra isimli ilaç, deri altından uygulanabilmesi sayesinde evde tedavi imkanı sağlıyor.