Nafiya'nın Ameliyat Umudu - Son Dakika
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Nafiya'nın Ameliyat Umudu

Nafiya\'nın Ameliyat Umudu

Spina bifida hastası 10 yaşındaki Nafiya Kaman, tekerlekli sandalyeden kurtulmak için yardım bekliyor.

08.10.2024 15:19
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SAMSUN'da doğuştan ayrık omurga (Spina Bifida) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Nafiya Kaman (10), ameliyatı olup dik durmak istiyor.

Doğuştan ayrık omurga hastalığıyla mücadele eden Nafiya Kaman'ın annesi Etiyopya'da, babası da İngiltere'de ayrı yaşıyor. Nafiya'ya dedesi Ramazan Kaman (68) bakıyor. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalacak olan Nafiya, ameliyatın maliyetini devlet karşılamadığı için destek bekliyor.

Nafiya'nın annesi ve babasının ayrı olduklarını belirten Ramazan Kaman, "Çocuğun sağlığı ve eğitimiyle biz ilgileniyoruz. Devletimizin verdiği sosyal yardımla geçiniyoruz. Anne ve babası destek olmuyor. Torunumuzun fiziksel durumu her geçen gün kötüleşiyor. Bir an önce ameliyat olması gerekiyor ama maddi imkanlarımız bunu karşılamaya yetmiyor. Yardım bekliyoruzö diye konuştu.

Dede Kaman, "Bu ameliyat sadece dik durmasını sağlayacak. Oğlum İngiltere'de, eşi ise Etiyopya'da ayrı yaşıyorlar. Nafiya'ya biz sahip çıktık. Bu da bizim imtihanımız olsa gerekö ifadelerini kullandı.

'EN AZINDAN DİK DURMAK İSTİYORUM'

Nafiya Kaman, "Annem ve babam ayrı. Bana dedem ve babaannem bakıyor. Ameliyat olmak istiyorum. Yürüyemeyeceğimi biliyorum ama en azından dik durmak istiyorumö dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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