Nagqu Baqen'de 7,0'lık depremin ardından prefabrik evlere elektrik hattı döşeniyor

Nagqu Baqen'de 7,0'lık depremin ardından prefabrik evlere elektrik hattı döşeniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xizang'ın Nagqu kentindeki Baqen ilçesinde 22 Ekim'deki 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından prefabrik evlere elektrik hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Çin Devlet Elektrik Şebekesi, bölgede 2.724 çadır ve 2.400 prefabrik evin elektrik bağlantısı için gerekli malzemeleri sağladı.
BAQEN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinin Maru kasabasında depremden etkilenen bir köydeki geçici yerleşim alanında elektrik hatlarında çalışma yürüten personel, 25 Ekim 2026.
22 Ekim'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından Baqen ilçesinde prefabrik evlere elektrik hatları döşeme çalışmaları devam ediyor.
Çin Devlet Elektrik Şebekesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin vurduğu bölgede elektrik bağlantısı ihtiyacını karşılamak için 2.724 çadır ve 2.400 prefabrik evin elektrik bağlantısı için gerekli malzemeler sağlandı. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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