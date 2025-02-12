Nahda Hareketi'nden Sağlık İhlali Uyarısı

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Tunus'taki Nahda Hareketi, Eylül 2023'ten beri tutuklu, 57 yaşındaki genel başkan yardımcısı Munzir el-Venisi'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini ve bunun kasıtlı tıbbi ihmal sonucu olduğunu belirtti.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi tutuklu, aktivist, Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Venisi'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi gelişmeleri büyük bir endişe ve kaygıyla takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Venisi'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle iki haftadan fazla süredir başkent Tunus'taki er-Rabıta Hastanesinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, Venisi'nin tıbbi ihmale maruz kaldığı ve bunun sorumlularının Tunus makamları olduğu kaydedildi.

Tunus makamlarının "kasıtlı ihmalinin" kınandığı açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerine Venisi'nin hayatının kurtarılması için müdahale çağrısı yapıldı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturması kapsamında, 6 Eylül 2023'te gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Venisi'nin 20 Eylül'de tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.