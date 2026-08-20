Nahda Hareketi'nden Venisi'nin Sağlık Durumu Uyarısı - Son Dakika
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Nahda Hareketi'nden Venisi'nin Sağlık Durumu Uyarısı

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Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu Munzir el-Venisi'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu bulunan Genel Başkan Yardımcısı Munzir el-Venisi'nin 11 Temmuz'dan bu yana tamamen konuşma yetisini kaybettiğini ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini bildirdi.

Nahda Hareketinin Medya ve İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Venisi'nin cezaevindeki sağlık durumunun yakından takip edildiği ve durumunun ciddi ve endişe verici olduğu belirtildi.

Venisi'nin 11 Temmuz'dan bu yana konuşma yetisini tamamen kaybettiği, ailesi ve savunma heyetinin yoğun tedavi ile gerekli tıbbi bakımın sağlanması yönündeki tekrarlanan taleplerine rağmen yetkililerin bu çağrıları görmezden geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "tıbbi ihmal politikasının" sürdürüldüğü ve bunun Venisi'nin hayatı açısından doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Nahda'dan Venisi'nin serbest bırakılması çağrısı

Açıklamada, Venisi'nin sağlık durumunun son derece kritik olduğu belirtilerek, durumunun daha da ağırlaşması halinde ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Nahda Hareketi, yetkililere Venisi'nin derhal serbest bırakılması ve ailesinin tedavi sürecini tam olarak takip etmesine imkan sağlanması çağrısı yaptı.

Hareket, Venisi'nin sağlığına yeniden kavuşarak üniversitedeki akademik görevlerine ve kamu hastanelerindeki doktorluk faaliyetlerine dönebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istedi.

Nahda Hareketi ayrıca Venisi'nin ailesi ve çocuklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, cezaevinde bulunduğu süre içinde sağlık durumunda meydana gelebilecek her türlü komplikasyon ve olumsuzluktan yetkilileri hukuki ve ahlaki açıdan sorumlu tuttu.

Daha önce açlık grevi yapmıştı

Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olan ve Şarl Nikol Hastanesinde böbrek hastalıkları ve böbrek nakli uzmanı olarak görev yapan Venisi'nin, tutuklanmasını protesto etmek amacıyla daha önce açlık grevine girdiği belirtildi.

Açıklamada, Venisi'nin ayrıca şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığı ve bunun böbreklerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi'nden Venisi'nin Sağlık Durumu Uyarısı - Son Dakika

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