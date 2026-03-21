Nahel Merzouk için Adalet Yürüyüşü

Nahel Merzouk için Adalet Yürüyüşü
21.03.2026 19:34
Fransa'da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Nahel Merzouk için Nanterre'de yürüyüş düzenlendi.

Fransa'nın Nanterre kentinde 2023'te polis kurşunuyla 17 yaşında hayatını kaybeden Nahel Merzouk için adaletin sağlanması talebiyle yürüyüş organize edildi.

Fransa'da polis şiddeti karşıtı binlerce kişi, Nanterre'de Joliot-Curie Lisesinin önünde toplandı.

Nanterre'de 2023'te polis kurşunuyla hayatını kaybeden Merzouk için adaletin yerini bulmasını isteyen göstericiler, Nelson Mandela Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Nahel ve tüm polis şiddeti mağdurları için adalet" ve "İnsan hakları ülkesinde polis öldürüyor" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Adalet olmadan barış sağlanamaz", "Nahel için adalet" ve "Nanterre'den Gazze'ye susmayacağız" sloganları attı.

Eylemciler, yerel mahkemenin Merzouk'a ateş eden polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

Fransa'da polis şiddeti mağdurların aileleri için adaletin sağlanmasını isteyen eylemciler, "polis şiddetinin ve sistematik ırkçılığın son bulması" çağrısında bulundu.

Yürüyüşe Merzouk'un annesi Mounia Merzouk, Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ablası Assa Traore, Fransız milletvekilleri Sabrina Sebaihi, Thomas Portes, Gabrielle Cathala, Louis Boyard ve ülkedeki polis şiddeti mağdurlarının aileleri de katıldı.

Filistin destekçilerinin de yer aldığı yürüyüşte, "İsrail: polis şiddetinin laboratuvarı" yazılı bir afiş açıldı.

Mounia Merzouk, burada yaptığı konuşmada, çocuklarını kaybeden anneler olarak acı çektiklerini dile getirdi.

Süreç

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nahel Merzouk'u öldürmüştü.

Nahel'in ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Söz konusu polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma Ağustos 2024'te tamamlanmıştı.

Versay Temyiz Mahkemesi 5 Mart'ta söz konusu polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar vermişti.

Mounia Merzouk, 14 Mart'ta Paris'teki "ırkçılık, faşizm ve polis şiddeti" karşıtı gösteride, yerel mahkemenin bu kararını kabul etmediklerini ve oğlunun öldürüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahel Merzouk için Adalet Yürüyüşü - Son Dakika

