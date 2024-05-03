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Naipli leylek: 20 yıldır bu köyde yuva yapıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip köyüne gelen leylek, 20 yıldır aynı yerde yuva yapıyor. Naiplilere komşu olan leylek köyünde maskotu oldu.

Afrika'dan göç ettikten sonra Türkiye'ye gelişi baharın müjdecisi olarak sayılan ve yuva yaptığı köyde neşeyle karşılanan leylek, 20 yıldır aynı yere gelerek yuva yapması köylüler tarafından da hoşça karşılanıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip köyüne gelerek yuva yapan leylek, buradaki hanelere komşu, köyün de maskotu oldu. Köy meydanında leylek için TREDAŞ tarafından yapılan direk üstündeki yuvasına bu yılda gelen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi tarafından yuvasına konulan kamera ile 24 saat izlenebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Naip köyünde kahvecilik yapan 65 yaşındaki Serdar Gök; "Bu leylek ben 65 yaşındayım burada, o bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz şimdi o da çıktı mı daha güzel olacak. Son zamanlarda 3 tane yavru yapar, bir tanesini atar aşağıya, bir tanesini kurban ediyor. Neden yapıyor biz de bilmiyoruz. Kamera koydular yuvasına geçen sene oradan izledik. Bu sene daha bakamadık. Buranın maskotu oldu, buraya leylek için geliyor insanlar" dedi.