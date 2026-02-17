Nairobi Havalimanı\'nda Grev: Uçuşlar Aksadı

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce yolcu, havalimanı çalışanlarının başlattığı grevin ikinci gününde, uçuşların aksaması nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Nairobi'de havacılık sektöründeki grevin, ülke genelinde iç ve dış hat uçuşlarında 4 saate varan gecikmelere yol açtığı belirtildi.

Kenya Hava Yolu Pilotları Birliği, Kenya Havacılık İşçileri Sendikası üyelerinin sürdürdüğü eylemin hava trafik kontrol hizmetleri dahil, birçok kritik operasyonu etkilediğini bildirdi.

Açıklamada, grev nedeniyle uçuşlarda gecikmeler, yön değiştirmeler ve iptaller yaşandığı, bunun da yolcuların seyahat planlarını aksattığı ifade edildi.

Operasyonel zorluklara rağmen uçuş emniyetinin en yüksek öncelik olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, hava yolu şirketleri ve havacılık otoritelerinin hava trafiğinin düzenli yürütülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kenya Hava Yolları, hava trafik kontrol hizmetlerindeki aksama nedeniyle havalimanından yapılan kalkışlarda 4 saate varan gecikmeler yaşandığını, grevin ikinci gününde yüzlerce yolcunun havalimanında mahsur kaldığını bildirdi.

Hava yolu, uçuş ağında düzenlemeye gidildiğini ve Kenya Sivil Havacılık Otoritesi ile havalimanındaki paydaşlarla koordinasyon içinde çalışıldığını aktararak yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Doğu ve Orta Afrika'nın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki uzun süreli aksamalar Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'ya sefer düzenleyen birçok hava yolunu da etkiledi.

Yetkililer, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü dile getirerek anlaşmazlığın kısa sürede çözülememesi halinde ticaret, turizm ve kargo taşımacılığının da olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.