Nairobi-Malaba Demiryolu Projesi Tamamlanıyor

NAİROBİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Yol ve Köprü Şirketi tarafından inşa edilen Nairobi-Malaba Standart Hatlı Demiryolu, tamamlandığında yaklaşık 960 kilometre uzunluğu sahip Kenya Standart Hatlı Demiryolu Projesi'nin kritik bir ayağını oluşturacak. Şirketin Kenya Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Yu Fujia'nın verdiği bilgilere göre proje kapsamında yer seviyesinde 14 yaban hayatı geçidi, 150 yeraltı menfezi ve ışık geçirebilen bariyerlerle donatılmış 6 kilometrelik gürültü azaltıcı üst geçit yer alıyor. Bu yapılar, yaban hayatı için üç boyutlu bir geçiş koridoru sunuyor.