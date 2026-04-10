Nakliyeciler Zam ve Ceza Kıskacında: Maliyetler Artıyor, Gelirler Düşüyor

Nakliyeciler, yakıt fiyatlarındaki artış ve dalgalanmalar, otoyol ve köprü ücretleri, trafik cezaları, vergiler, bakım, onarım, yedek parça fiyatları ile sigorta ve kasko maliyeti gibi giderlerdeki yükselişe isyan ediyor. Akaryakıt fiyatları, ABD-İran savaşı nedeniyle hızla artarken, geçici ateşkes kararıyla düşüş yaşandı. Motorinin litresi 85 lirayı aştıktan sonra indirim bekleniyor. Nakliyeciler, bu maliyet artışlarını yük sahibi firmalara yansıtamadıklarını belirtiyor.

Gebze ve Tuzla'daki nakliyeciler, iş yapamadıklarını, giderlerin gelirleri aştığını söylüyor. Fatih Zoroğlu, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların işlerini zorlaştırdığını, müşterilerin fiyat değişimlerini kabul etmediğini aktarıyor. Kamyoncular, aldıkları paranın mazot ve otoyol ücretlerine gittiğini, beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Hasan Eryılmaz, giderleri karşılayacak iş bulamadığı için bir haftadır beklediğini, kazancın düştüğünü söylüyor.

Takograf nedeniyle yazılan cezalardan şikayetçi olan nakliyeciler, dinlenme tesislerinin yetersizliği ve otoban maliyetlerinin adaletsiz olduğunu belirtiyor. Cemal Coşkun, Avrupa kanunlarını uygulayıp Afrika koşullarında yaşadıklarını söylüyor. Sektördeki tekelleşme, küçük ve orta ölçekli firmaları zor durumda bırakıyor. Aydın Solak, büyük firmaların piyasayı domine ettiğini, küçük esnafın iş yapamadığını, devletin destek olmasını istediklerini vurguluyor.

Yetki belgelerinin denetimsizliği, belgesiz taşımacılığı artırıyor ve piyasayı olumsuz etkiliyor. Serhat Bayar, gayri resmi nakliyeciliğin fiyatları düşürdüğünü, Ulaştırma Bakanlığı'nın müeyyideler uygulaması gerektiğini söylüyor. Nakliyeciler, yakıt avantajı sağlanması, giderlerin azaltılması ve sektör sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.