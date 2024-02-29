Naksan Holding davasında Yargıtay kararı sonrası yargılama devam ediyor - Son Dakika
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Naksan Holding davasında Yargıtay kararı sonrası yargılama devam ediyor

FETÖ'nün 'para kasası' olarak bilinen Naksan Holding davasında, Yargıtay tarafından verilen kararın ardından yeniden görülen davada, Cahit Nakıboğlu ve 2 oğlu ile 2 eski holding yöneticisi yargılanmaya devam edildi. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve verilen cezaların yüksek olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

29.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'e yönelik yerel mahkemece verilen hükmün, Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Cahit Nakıboğlu ile 2 oğlunun da aralarında yer aldığı 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu, oğulları Taner ve Emre Nakıboğlu ile eski holding yöneticilerinden Mesut Çeven ve Emre Özkaya katılmadı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve verilen cezaların yüksek olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol şartının devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.

Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Emre Nakıboğlu hakkındaki kararları da bozan ceza dairesi, bu sanıkların önceki aşamalarda örgüte dair verdikleri ifadeleri göz önünde bulundurarak, verilen cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemece 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Emre Özkaya ile Mesut Çeven'in "muvazaalı arsa devirleri yaptıklarının" anlaşıldığı, bu eylemin de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Daire, 5 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile 42 şirketin müsaderesine ilişkin kararı onamıştı.

Kaynak: AA

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