Nallıhan'da 1599'da yaptırılan Nasuhpaşa Camisi Kaymakamlık girişimiyle yenilendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Osmanlı sadrazamı Nasuh Paşa tarafından 1599'da yaptırılan tarihi Nasuhpaşa Camisi'nin restorasyonu yapıldı.

Nallıhan Kaymakamlığının girişimleriyle Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, eylül ayında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlayan çalışmalar, ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tarihi Nasuhpaşa Camisi, 1911'de kullanılamaz hale geldiğinde, Ankara-İstanbul yol çalışmaları için bölgede bulunan bir Fransız mühendisin gözetiminde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiş, 1970, 1992, 2005 yıllarında da kapsamlı onarım çalışmaları yapılmıştı.