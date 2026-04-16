Nallıhan\'da Akıl Oyunları Turnuvası

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda "okul sporları" kapsamındaki turnuvada öğrenciler yarıştı.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu yaptığı açıklamada, etkinliğin güzel geçtiğini belirterek, "İnşallah çocuklarımız da eğlenmişlerdir. Hayırlı olsun." dedi.

Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik de öğrencilerin mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Turnuva sonunda Kaymakam Doğanoğlu, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek madalyalarını takdim etti.